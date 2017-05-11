嘉市倒垃圾不分類 7月1日起罰款1200元
嘉義市實施垃圾強制分類多年，發現垃圾包中夾雜廚餘及資源回收物比率偏高，環保局將自7月1日起隨機抽檢垃圾包，查獲未確實分類則依法罰款1200元，局長張志誠表示，廚餘分類的大原則是「豬能吃的廚餘視為資源回收物」。
嘉市環保局表示，全市105年度資源回收率50.41%，但經由垃圾車落地檢查發現垃圾包中所含之廚餘及資源回收物比率偏高，為落實回收分類，請將垃圾分成「一般垃圾」、「資源回收物」及「廚餘」等3類，5月起加強宣導，6月進行垃圾車沿線輔導，並自7月1日起稽查，呼請市民落實類，以避免被罰。
但廚餘常令民眾搞不清楚，哪種廚餘要回收，哪種可依一般垃圾丟棄。局長張志誠表示，豬能吃的都算是回收廚餘，像大骨頭、硬殼物等廚餘就不算回收廚餘。
張志誠表示，7月1日起加強稽查，民眾可使用透明垃圾袋打包垃圾，經查獲含有3件以上資收物、體積逾4分之1以上的資收物，依廢棄物清理法開罰1200元。
(中時)
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