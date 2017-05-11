假釋性侵犯蕭國昌落網 北檢：將直接入監執行

在澎湖破壞電子腳鐐逃亡的假釋性侵犯蕭國昌11日在台北市萬華區落網，並被警方移送至台北地檢署。（姚志平攝）

在澎湖破壞電子腳鐐逃亡的55歲假釋性侵犯蕭國昌今（11）日下午5點在台北市萬華區的小旅社，被中山警分局偵查隊第六小隊逮捕，並被警方移送至台北地檢署。台北地檢署晚間表示，蕭國昌獲假釋，因為戶籍地在澎湖，所以由澎檢執行保護管束；蕭國昌脫逃後，北檢立即撤銷假釋，並發布通緝，將直接入監執行。

(中時)