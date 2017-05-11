日本茶道涵養心靈 高苑科大邀葉東泰以茶會友
高苑科大圖書館新建置日本文化學苑傳授日本茶道，並常以茶會友。文化茶人葉東泰是台南茶店奉茶與十八卯茶屋創辦人，近年致力於將台南府城「老字號、老味道、老巷弄、老手藝、老房子 」五感新體驗與創新思維融入庶民生活，透過藏茶轉韻深化茶文化意涵；他今(11)日受邀到高苑以茶會友，吸引許多慕名而來師生參與。
葉東泰認為，品茶是一種雅趣，茶道養心，喚醒我們對美好事物的感受能力，生活就是一場茶會，將茶席的「敬、靜、淨、境」融入滿滿的生活美學與人生哲學。先前擁有三百多年歷史的國定古蹟台南孔廟，由於倒了一棵大榕樹，壓毀孔廟禮門，他舉辦「失禮茶會」緬懷遭老樹壓壞的古蹟，喚醒大眾關心周遭發生的所有事情。
高苑圖書館日本文化學苑教授日本茶道，令他感到驚奇，因為日本茶道這不僅是一種獨特的傳統禮儀，茶道更有助涵養內在的心靈。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。