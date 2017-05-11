日本茶道涵養心靈 高苑科大邀葉東泰以茶會友

高苑科大圖書館建置日本文化學苑傳授日本茶道，並常以茶會友。(校方提供)

高苑科大圖書館新建置日本文化學苑傳授日本茶道，並常以茶會友。文化茶人葉東泰是台南茶店奉茶與十八卯茶屋創辦人，近年致力於將台南府城「老字號、老味道、老巷弄、老手藝、老房子 」五感新體驗與創新思維融入庶民生活，透過藏茶轉韻深化茶文化意涵；他今(11)日受邀到高苑以茶會友，吸引許多慕名而來師生參與。

葉東泰認為，品茶是一種雅趣，茶道養心，喚醒我們對美好事物的感受能力，生活就是一場茶會，將茶席的「敬、靜、淨、境」融入滿滿的生活美學與人生哲學。先前擁有三百多年歷史的國定古蹟台南孔廟，由於倒了一棵大榕樹，壓毀孔廟禮門，他舉辦「失禮茶會」緬懷遭老樹壓壞的古蹟，喚醒大眾關心周遭發生的所有事情。

高苑圖書館日本文化學苑教授日本茶道，令他感到驚奇，因為日本茶道這不僅是一種獨特的傳統禮儀，茶道更有助涵養內在的心靈。

(中時)