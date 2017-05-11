民安3號演習 高雄動員近千人

民安3號演習高雄動員近千人。（吳江泉翻攝）

民安3號演習進行25項防災演練。（吳江泉翻攝）

高雄市106年全民防衛動員暨災害防（民安3號）演習兵棋推演，11日上午在高雄市災害應變中心展開，由副市長許銘春擔任主推官，考核相關演練與審核動員演習計畫；下午由市長陳菊在高雄統一夢時代購物中心前時代大道進行「綜合實作」演練，動員近千人順利完成演習項目。

演習除高雄市政府各局處、各區公所等公務部門動員參演外，並結合中油林園廠等公民營事業單位、陸軍第八軍團指揮部等國軍部隊、慈濟基金會高雄分會及紅十字會新高雄分會等志願服務團體，進行「地震災害重大傷亡搶救」、「建築物倒塌人命搶救」等25個綜合實作演練。

尤其建築物倒塌人命搶救防災演練由陸軍54工兵群出動多功能工兵車、生命探測儀及消防局出動搜救犬，精湛的救災演練深植人心，空勤總隊出動直昇機及國立高雄大學使用無人載具（UAV）進行地震災情查報，提供即時的第一手資訊。

海軍陸戰隊指揮部及陸軍第四地區支援指揮部使用水陸兩用戰車及中型戰術輪車搶救災區受困老人、幼童、傷患等避難弱勢民眾，總動員人數將近千人，為歷年所罕見之大規模演習。

陳菊市長對中央各部會長官蒞臨高雄指導演習，以及轄區軍政、民間志工、市民通力合作完成此次演練，表達感謝，尤其讚揚前鎮國小全體師生演練地震疏散演習，使未來國家主人翁從小培植防災教育，讓防災意識往下扎根。

(中時)