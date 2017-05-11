父省錢不看病 護理生加冠不捨落淚
弘光科大護理系二年級王譯萱，因父親罹糖尿病及家庭經濟因素，放棄國立大學選擇公費生，11日在加冠典禮上激動落淚地說，父親為了省錢不肯去看病，常說「時間到了就到了」，讓她憂心忡忡，自己要好好念書考上證照，履行分發4年期滿後回鄉工作，以便就近照顧父親。
5月12日是國際護師節，弘光科大今年共289位學生接受加冠，護理系主任劉千琪表示，加冠典禮是重要傳統儀式，代表學生踏入臨床實習階段的成年禮，透過加冠儀式賦予護生神聖使命感，深刻體認承擔責任的開始。
弘光公費生王譯萱表示，父親罹患糖尿病身體差，為減輕家中經濟負擔，放棄國立大學護理系，姊姊及弟弟都是助學貸款，媽媽得照顧中風的外婆，自己一學期有6萬元補助，對生活幫助很大。她不捨落淚地說，父親為了省錢不肯去看病，常說「時間到了就到了！」希望未來順利考上護理師證照，畢業履行分發4年期滿後，將回鄉工作以便就近照顧父親。
光田醫院為感謝護理人員付出，由同仁扮演公仔杯緣子快閃送蛋糕慶祝，其中，巧扮大甲院區杯緣子的陳卉潔，2年前因車禍骨折住院，受醫護人員照護，如今反過來當療癒女神杯緣子，她感到十分開心，而沙鹿院區則由男同仁夏啟原反串杯緣子Kuso演出。
(中時)
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