癌末病患意圖持刀輕生 警奪刀救人

劉男見警方接近，拿刀架在自己脖子上。（呂妍庭翻攝）

員警等劉男鬆懈時，立刻衝上前捉住他持刀的手。（呂妍庭翻攝）

一名在嘉義長庚醫院接受治療的劉姓癌末病患，日前在子女到院探病時，突拿起水果刀揚言要自殺結束生命，之後就離開醫院，家屬情急之下報警處理，嘉義縣朴子分局大鄉派出所所長周哲誼、警員楊博文前往了解，並根據家屬說法在醫院附近搜索，果然在一處空地發現劉男，子女接到消息也趕到現場好言勸說。

不料劉男卻持水果刀架在自己脖子上，嚇令大家不准靠近他，並往臨近國小移動，周哲誼擔心他的行為可能嚇到學童，試圖將他引導到其他區域，等劉男鬆懈時，楊博文立刻衝上前捉住劉男持刀的右手，等警方奪下水果刀後，一旁熱心民眾還協助拿來交通錐，蓋住劉男頭部，防止他撞地自殘，經救護車將劉男強制送醫，才結束這場自殺驚魂記。

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