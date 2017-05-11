假貸款真詐騙 父子檔落網
新北市一對蔣姓父子檔，去年起在全台各區及網路上刊登貸款廣告，需錢孔急的民眾聯繫後，蔣嫌以協助辦理為由，收取高額的開辦費及利息等，並再詐騙被害人的存摺、提款卡當作人頭帳戶使用，連剝被害人二層皮。刑事局偵查第一大隊經蒐證偵辦，將蔣姓父子檔及另名莊姓車手逮捕到案，初估有上百人被騙，損失金額達300多萬元。
警方調查，一名被害人在今年1月看到廣告，與蔣嫌聯繫欲借5萬元，嫌犯假借各種名目要求匯款6000元，但被害人事後不但未收到貸款，交付申用的存摺、金融卡也變成人頭帳戶，始驚覺遭到詐騙，趕緊報警處理。
警方表示，嫌犯會先詢問被害人工作背景、收入、資金需求等，再以話術誆稱被害人在外借貸未還為由，告知被害人最好申請民間財力證明（薪轉戶），收取高額手續費及利息，事後再以可借到更高金額，繼續誘騙被害人繳交費用，並將被害人的帳戶當作人頭帳戶。有名工人被詐7萬元最多，另外一名被害人為借錢幫母親開刀，也被騙了2萬多元，嫌犯行徑十分惡劣。
專案小組經3個月監控，前往新北市三重區2處機房據點搜索，逮捕蔣嫌等3人，起獲行動電話、銀行存簿、金融信用卡、SIM卡、電腦等大批贓證物，並約談蔣嫌前妻、屋主等3人釐清涉案程度。全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。
(中時)
關鍵字：詐騙
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