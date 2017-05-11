私密照外流 阿達低調認愛Lulu！
阿達與Lulu（黃路梓茵）緋聞傳3年，日前兩人同遊迪士尼的親密照不慎流出，他10日舉行單曲《身體健康》記者會時被問此事，阿達坦言看到照片外流新聞很驚訝，會因此更低調？他苦笑回：「已經很低調了吧。」語氣似為認愛！
他單飛「自由發揮」後發片，未料宣傳正要開跑，唱片公司同事卻相繼掛病號，阿達為體恤唱片公司同仁的辛勞，自掏腰包租一台健康檢查巡迴車，邀公司員工帶家屬一起「身體健康」。
阿達最在意的健檢項目是體重及肝指數，因近來工作滿檔，加上作息、飲食不正常，擔心肝指數飆高之餘還有脂肪肝！回想起最難忘的健檢經驗，阿達說：「有一次抽血時，對方找不到血管，針先插進肉裡，上下左右捅來捅去就是找不到！」阿達當下非常緊張，就這樣折騰了10幾分鐘才順利完成抽血。
(中時)
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