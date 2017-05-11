3局上三振蘇緯達 潘威倫「千K」達陣
統一獅投手「嘟嘟」潘威倫今(11日)在台南球場迎戰中信兄弟，經被擊出包括曾陶鎔1發陽春炮在內8支安打後，終於在3局上三振蘇緯達，於職棒生涯第292場出賽達成「千K」里程碑。
嘟嘟是繼前興農牛洋投勇壯之後，中職史上第2位「千K」投手，也是本土球員第1人，生涯累計三振數僅次於前勇壯的1382K。
嘟嘟此役只要再三振1人就完成「千K」里程碑，吸引數千球球迷進場見證這一刻到來，但他此役因平均球速約在135至138公里之間，以致出現多次取得2好球數，仍拿不下第3好球，進而被擊出8支安打(含曾陶鎔陽春炮)，直到在3局上才靠一記內角直球三振蘇緯達，投出生涯第1千K。
嘟嘟是第1位投出「千K」本土投手，其次是陽建福826K與林英傑的790K。
(中時電子報)
關鍵字：三振
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