3局上三振蘇緯達 潘威倫「千K」達陣

潘威倫如願今晚在台南主場達成「千K」里程碑。(圖：CPBL提供)

統一獅投手「嘟嘟」潘威倫今(11日)在台南球場迎戰中信兄弟，經被擊出包括曾陶鎔1發陽春炮在內8支安打後，終於在3局上三振蘇緯達，於職棒生涯第292場出賽達成「千K」里程碑。

嘟嘟是繼前興農牛洋投勇壯之後，中職史上第2位「千K」投手，也是本土球員第1人，生涯累計三振數僅次於前勇壯的1382K。

嘟嘟此役只要再三振1人就完成「千K」里程碑，吸引數千球球迷進場見證這一刻到來，但他此役因平均球速約在135至138公里之間，以致出現多次取得2好球數，仍拿不下第3好球，進而被擊出8支安打(含曾陶鎔陽春炮)，直到在3局上才靠一記內角直球三振蘇緯達，投出生涯第1千K。

嘟嘟是第1位投出「千K」本土投手，其次是陽建福826K與林英傑的790K。

(中時電子報)