第8屆桃城文學獎徵稿開跑 廣邀學子投稿

江寶釵所長（右）將請助理教授張淵盛擔任文學使到各校鼓勵學子投稿。（臺文創所提供）

嘉義市文化局長黃美賢及臺文創所師生朗讀江寶釵創作的徵稿概念詩。（臺文創所提供）

嘉義市文化局與中正大學臺文創研究所合辦的「第八屆桃城文學獎」開始徵稿，今天文化局長黃美賢、臺文創研究所所長江寶釵及師生共同朗讀江寶釵創作〈民主噴水池〉徵稿概念詩，向各級學校學子發請帖，歡迎投稿。

中正大學臺灣文學與創意應用研究所長江寶釵表示，第八屆桃城文學獎以「中央噴水池」做為行銷的地景，活動期間，特別找來新台灣餅舖、許家銘餅舖及旺來山嘉義圓環店等3家嘉義市知名伴手禮餅舖合作，陪創作者熬創意。

創作過程中，閱讀李昂、鍾文音、魚夫、渡也等作家的城市書寫，玩闖關遊戲過關，即可獲得店家提供限量好禮折扣，旺萊山的飲品、許家銘餅鋪冰鎮綠豆糕、新臺灣的羊羹有折扣優惠，並致贈一張精美紀念書籤。活動詳情及徵稿辦法請參閱官網或FB「第八屆桃城文學獎粉絲頁」。

文化局長黃美賢表示，本屆文學獎持續設立國、高中職生的小品文組，同時將派出「文學使」至嘉義市各中學宣傳文學創作的理念，教導小品文寫作方式，鼓勵中學生投稿，帶動校園風潮。

(中時)