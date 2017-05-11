第8屆桃城文學獎徵稿開跑 廣邀學子投稿
嘉義市文化局與中正大學臺文創研究所合辦的「第八屆桃城文學獎」開始徵稿，今天文化局長黃美賢、臺文創研究所所長江寶釵及師生共同朗讀江寶釵創作〈民主噴水池〉徵稿概念詩，向各級學校學子發請帖，歡迎投稿。
中正大學臺灣文學與創意應用研究所長江寶釵表示，第八屆桃城文學獎以「中央噴水池」做為行銷的地景，活動期間，特別找來新台灣餅舖、許家銘餅舖及旺來山嘉義圓環店等3家嘉義市知名伴手禮餅舖合作，陪創作者熬創意。
創作過程中，閱讀李昂、鍾文音、魚夫、渡也等作家的城市書寫，玩闖關遊戲過關，即可獲得店家提供限量好禮折扣，旺萊山的飲品、許家銘餅鋪冰鎮綠豆糕、新臺灣的羊羹有折扣優惠，並致贈一張精美紀念書籤。活動詳情及徵稿辦法請參閱官網或FB「第八屆桃城文學獎粉絲頁」。
文化局長黃美賢表示，本屆文學獎持續設立國、高中職生的小品文組，同時將派出「文學使」至嘉義市各中學宣傳文學創作的理念，教導小品文寫作方式，鼓勵中學生投稿，帶動校園風潮。
(中時)
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