公益團體假愛心真詐財 老鼠會模式吸金1800萬

檢警10日兵分13路搜索。（翻攝照片）

該協會以不一樣的公益團體為號召，行假愛心真詐財之實。（翻攝照片）

台南市刑大查獲一起假愛心、真詐財的吸金案件，設址在南市中西區的1家公益團體，遭人檢舉以公益為名，收取每位會員3600元年費，再依推薦入會人數發給獎勵金，卻無公益之實，疑似老鼠會，去年立案迄今吸金逾1800萬，遭台南檢警依組織犯罪防制條例、銀行法、刑法詐欺罪偵辦。

台南市刑大偵五隊會同新營、學甲、白河、善化等分局，昨天兵分13路搜索該協會會址、高雄連絡處和相關住所，共帶回23名嫌疑人並傳喚10位加入會員的證人，該團體簡姓理事長、黃姓總幹事及林姓財務長3人在警方偵訊矢口否認指控，表示會費用來支應會員的急難救助、生活慰助、創業基金、教育補助等業務，是「互助」並非不法。

警方調查，該會自去年成立後，以扶助弱勢自立自強為號召，涉嫌以多層次傳銷方式經營協會，入會不只要先收年費，新會員還要以介紹方式才能加入，並按所收會費發放不同金額之善款、車馬費、公益金等相關酬勞，，若有會員想退出，只能兌換協會準備的生活用品，無法退費，並常辦活動激勵下線招攬會員。

據了解，這些會員大部分都是勞工階級，收入不高，有人直呼冤枉，沒想到只是幫忙介紹會員，拿了車馬費補助，就被當成嫌疑人，有人只繳了會費，以為是做公益，被告知可能遭詐騙，大嘆連好事都做不得。

經初步清查，該協會存款已所剩無幾，警方也查扣該會帳冊、會員資料、電腦、存摺、印鑑等證物以釐清案情，市刑大指出，今年公布新修正組織犯罪防制條例，將以詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織，新增列為犯罪組織。這是修法後台南市首件將涉嫌詐騙集團依組織犯罪偵辦。

(中時)