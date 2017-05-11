批蔡比已讀不回更強悍 李明賢諷「人民要多大聲才聽得到」
總統蔡英文今（11）日出席活動時，提到有人質疑她執政後，街上陳抗不斷，她表示，有事情就大聲講，但是，「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」此話一出，立刻引起各界熱議；國民黨文傳會副主委李明賢就痛批，這回覆比已讀不回更強悍，更諷刺地問道，人民要多大聲蔡英文才真的聽得到？
針對蔡英文的一席話，李明賢今於臉書發文，開頭即點出，比已讀不回更強悍的回覆就是，「我聽到了，你可以閉嘴了！」李砲轟蔡明明自詡為最會溝通的政府，但是，「當她講出這麼傲慢的話，卻反而讓人沒有感到一絲意外的感覺耶！」讓他不禁想問，過去蔡總統曾說還可以跟她拍桌子，不知這承諾還算數嗎？
而蔡政府即將上任屆滿一年，大多數欲推行的政策皆引發民間極大反彈，焦慮與對立的氛圍逐漸瀰漫，李明賢就嘲諷地說道，可否請總統府公佈蔡英文的身體健康檢查表聽力項目的檢測報告，「這樣人民才知道到底要多大聲蔡英文才真的聽得到呢？」
不過，面對外界議論，總統府稍早出面澄清，稱總統的意思很清楚，就是以今天談到長照為例，她鼓勵大家「大聲講」勇於表達意見，而作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求。
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書全文
關鍵字：蔡英文
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