藝術融入生活 南投市「居家環境美化研習」
南投市長宋懷琳11日前往內新社區活動中心了解「居家環境美化藝術研習班」辦理情形，盼此活動能有效提供婦女新知，以藝術融入家庭、提升生活品質。
這項研習活動自4月13日起至9月28日，共70小時，利用每週四上午時間，延聘曾瑞明、陳清秀2位老師，運用包裝帶教導民眾製作窗戶布置品、居家布置品、門把裝飾、牆壁裝飾、居家環境美化及規畫等飾品。
宋懷琳表示，包裝帶是環保材料再利用，年長者在創作中動腦又動手，激發腦力創作力，可以避免記憶力退化健康久久。她與社區理事長黃美瑟特別致送康乃馨給在座的學員，祝大家母親節快樂。
(中時)
關鍵字：居家環境美化藝術研習班、藝術
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