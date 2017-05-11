藝術融入生活 南投市「居家環境美化研習」

民眾認真學習利用包裝帶製作飾品。(沈揮勝翻攝)

南投市「居家環境美化藝術研習班」，學員聚精會神。(沈揮勝翻攝)

宋懷琳(右)與社區理事長黃美瑟送康乃馨，祝母親節快樂。(沈揮勝翻攝)

南投市長宋懷琳11日前往內新社區活動中心了解「居家環境美化藝術研習班」辦理情形，盼此活動能有效提供婦女新知，以藝術融入家庭、提升生活品質。

這項研習活動自4月13日起至9月28日，共70小時，利用每週四上午時間，延聘曾瑞明、陳清秀2位老師，運用包裝帶教導民眾製作窗戶布置品、居家布置品、門把裝飾、牆壁裝飾、居家環境美化及規畫等飾品。

宋懷琳表示，包裝帶是環保材料再利用，年長者在創作中動腦又動手，激發腦力創作力，可以避免記憶力退化健康久久。她與社區理事長黃美瑟特別致送康乃馨給在座的學員，祝大家母親節快樂。

(中時)