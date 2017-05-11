嘟嘟最會K林智勝 「千K」人數可組7.9支球隊
「嘟嘟」潘威倫今(11日)在台南球場於第3局上三振中信兄弟蘇緯達，職棒生涯「千K」達陣，15年來被他三振過的球員，加起來的人數等於可組8支球隊。
蘇緯達是被嘟嘟第1千K的打者，也是他「千K」紀錄的第208人。以中職4隊1軍登錄26人來算，嘟嘟等於三振掉7.9支球隊球員，突顯其「千K」價值。
在嘟嘟的「千K」紀錄中，最會三振的球隊是Lamigo桃猿(含易名前Lanew熊)，總計多達259K，其次前興農牛195K，另前兄弟象也有191K。
至於嘟嘟最會K的球員則是中信兄弟「大師兄」林智勝，總計對他投出32K，其次是前誠泰Cobras謝佳賢的29K、中信兄弟「恰恰」彭政閔的26K、周思齊的21K，這些人都是當今中職的一流「打手」，足見嘟嘟的「千K」得來貨真價實。
(中時電子報)
關鍵字：球隊
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