日男子唱卡拉OK影片上傳You Tube 觸法被判侵權

《讀賣新聞》報導，住在東京的45歲男性因將自己唱卡拉OK的影片上傳到影片分享網站「You Tube」，結果被東京地方法院判決其侵犯卡拉OK機器廠商的著作鄰接權，並下令禁止公開該影片。

該男性去年9月在東京都內的卡拉OK店，點唱人氣女歌唱團體的歌曲，並用手機拍下自己唱歌的情景，上傳2分鐘的影片到「You Tube」。男性敗訴後表示，「只因滿足自我虛榮心而公開影片，很驚呀，沒想到會發展成官司！」

報導指出，現在有很多人在「You Tube」上傳卡拉OK影片，這還是下令禁止公開判決的首例。智慧型手機普及之下，拍攝影片和投稿變得很容易，但投稿人一不小心很可能會觸法。

(中時)