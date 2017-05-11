日男子唱卡拉OK影片上傳You Tube 觸法被判侵權
《讀賣新聞》報導，住在東京的45歲男性因將自己唱卡拉OK的影片上傳到影片分享網站「You Tube」，結果被東京地方法院判決其侵犯卡拉OK機器廠商的著作鄰接權，並下令禁止公開該影片。
該男性去年9月在東京都內的卡拉OK店，點唱人氣女歌唱團體的歌曲，並用手機拍下自己唱歌的情景，上傳2分鐘的影片到「You Tube」。男性敗訴後表示，「只因滿足自我虛榮心而公開影片，很驚呀，沒想到會發展成官司！」
報導指出，現在有很多人在「You Tube」上傳卡拉OK影片，這還是下令禁止公開判決的首例。智慧型手機普及之下，拍攝影片和投稿變得很容易，但投稿人一不小心很可能會觸法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。