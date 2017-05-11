辛然配遇雨則發 逆轉挺進馬德里4強

詹詠然（右）、辛吉絲在馬德里女網賽拿下2連勝，賽後兩人合照，辛吉絲還搞笑嘟嘴。（劉雪貞提供）

詹詠然、辛吉絲11日在馬德里女網賽與德、捷組合拚搶4強門票，雖然以4比6讓出首盤，但第2盤戰成1平時突然來了場及時雨，也讓「辛然配」遇水則發，復賽後立刻以6比3拿下次盤，並以10比8贏得超級搶10局，挺進女雙4強。

辛然配繼邁阿密公開賽後再度合體，是兩人合作的第5項WTA巡迴賽，也是首個紅土賽事。相較於硬地賽事的無往不利，詹詠然對紅土較為陌生，辛吉絲的大滿貫女單冠軍也獨缺法網，兩人在紅土仍努力磨合，目前雖然打出2連勝，但連兩場都是經過超級搶10局後，才辛苦的逆轉過關。

(中時電子報)