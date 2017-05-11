知名籃球裁判馮同璋 尿檢疑吸毒遭傳喚
知名資深籃球裁判馮同璋，前年因吸食安非他命被逮，台北地檢署考量他認罪，予以緩起訴，期限2年，期間須向觀護人室報到驗尿；但檢方日前發現他的尿液疑呈毒品反應，傳喚馮男出庭；馮男否認吸毒，辯稱是因感冒吃成藥所致，檢方已將他的藥物送驗。
60歲的馮某，有30多年的籃球裁判資歷，是國內資深的籃球裁判，擁有中華民國籃球協會A級裁判資格，在國內籃壇頗具知名度。
馮男前年間因吸食安非他命被逮，北檢考量他已認罪，同意接受戒癮治療，給予緩起訴，期限2年；期間他須每月赴觀護人室報到驗尿。
但北檢觀護人發現，目前仍在緩起訴期間的馮男，尿液疑呈現毒品反應，傳喚他出庭說明，並查扣他服用的感冒成藥送驗；檢方強調，若查出馮再次涉嫌吸毒，其緩起訴案件將被撤銷，改依毒品罪起訴。
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(中時)
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