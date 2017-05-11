減少每局用球 林政賢盼拉長先發局數
富邦悍將投手林政賢，從加盟以後，就被總教練葉君璋視為本土先發人選，9日對上桃猿，主投5局失3分，無關勝敗，不過投出本季至今最長局數，他說，有比前兩場好一點了。
2015年季中選秀加盟中職，林政賢以先發出賽，僅1場投滿6局，林政賢自評，自己在每局的用球數，幾乎都在15球以上，導致局數都無法拉長，教練提醒過自己，不要去設定幾局，專心把球路投出來。
今年進入職棒第二個完整球季，林政賢指出，有慢慢適應中職的強度了，不過自己還有很多地方需要學習，不管是在壘上有人時，還是無人時，自己的投球策略都還要再加強。
開季至今，林政賢先發3場，共投12.1局，被擊出12支安打失掉8分，投出9次三振，自責分率5.84，林政賢表示，9日對上桃猿，從牛棚開始就狀況不錯，比前兩場還要好，希望下一場先發，能夠更好，投球局數更長。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。