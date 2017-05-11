減少每局用球 林政賢盼拉長先發局數

林政賢一直被視為富邦悍將的本土先發人選。(周鎮宇攝)

富邦悍將投手林政賢，從加盟以後，就被總教練葉君璋視為本土先發人選，9日對上桃猿，主投5局失3分，無關勝敗，不過投出本季至今最長局數，他說，有比前兩場好一點了。

2015年季中選秀加盟中職，林政賢以先發出賽，僅1場投滿6局，林政賢自評，自己在每局的用球數，幾乎都在15球以上，導致局數都無法拉長，教練提醒過自己，不要去設定幾局，專心把球路投出來。

今年進入職棒第二個完整球季，林政賢指出，有慢慢適應中職的強度了，不過自己還有很多地方需要學習，不管是在壘上有人時，還是無人時，自己的投球策略都還要再加強。

開季至今，林政賢先發3場，共投12.1局，被擊出12支安打失掉8分，投出9次三振，自責分率5.84，林政賢表示，9日對上桃猿，從牛棚開始就狀況不錯，比前兩場還要好，希望下一場先發，能夠更好，投球局數更長。

(中時電子報)