植保無人機施肥噴藥　農友好輕鬆

善化農民蘇己展購買無人植保機，代替人工施肥噴藥。（莊曜聰攝）

無人植保機可減少農藥用量，取代部分人力，在大部分天候下都能執行任務。（莊曜聰攝）

農村缺工問題嚴重，機械化的導入被視為是解藥之一，善化農民蘇已展花費45萬元，自大陸購入一台「植保無人機」，替自己家中約2公頃的胡麻田噴藥、施肥，一般人需要花費半天的時間，植保機只需不到1個小時就完成，用藥量更減少3成，不用再「日出而作、日入而息」，他除了自用，也幫其他農友代噴。

50歲的蘇己展家中長期務農，水稻、馬鈴薯、胡麻都種過，近年因為父母年紀漸長，從事資訊產業的他決定回家接下農耕工作，但體力有時也無法負荷粗重工作，他從網路上看到植保無人機的運用，做了半年功課，並買來小型空拍機「試功夫」，去年9月從大陸買下這台「大傢伙」。

蘇己展說，這台植保無人機有8軸旋翼，可載重10公升的液態農藥或肥料，噴灑1公頃的農田，大約需要40分鐘，如果是人工噴灑，則需要半天以上時間，效率提高5倍有餘。

除了縮短時間外，由於是從上空均勻噴灑，農藥使用量可減少至少3分之1，而且在雨後農作物最有可能染病的時期，人工噴藥會因田地泥濘無法順利進行，但植保機卻無此困擾，只要風速不大於5級，隨時都能作業，農事自由度提高許多。

去年胡麻受到氣候影響，收成普遍不好，但蘇己展的2公頃胡麻田幾乎沒受到影響，他感到信心滿滿，今年打算增加耕作面積，並繼續靠機械化彌補人力的不足，也幫別的農人代噴，希望將機械化的好處推廣出去，替農業找新出路。

(中時)