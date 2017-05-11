愛車改裝後電線走火 蔓延3車慘賠69萬

想耍帥結果GG惹！劉姓男子在自己的汽車後車廂加裝小馬達、音響擴大器、無線電等設備，2015年5月24日將改裝後的汽車停放在某停車場，沒想到隔日凌晨愛車竟因電線短路而起火燃燒，加上停車場內放置的易燃遮雨棚架助長火苗，火勢迅速蔓延其他3台車，造成其他車輛及車上物品，付之一炬。新北地院今判處劉男須賠償其他3位汽車所有人共69萬餘元。

(中時)