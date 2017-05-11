因傷「千K」遲到! 嘟嘟最後200K走了近7年

因為受傷，讓潘威倫的「千K」遲到多年。(資料照 林勝發攝)

統一獅本土強投「嘟嘟」潘威倫，今(11日)在台南大本營的生涯第292場出賽，終於達成「千K」里程碑，這條路他走了將近15年，但要不是受傷，早在幾前年就是「千K」投手。

嘟嘟在菜鳥球季的2003年三月九日，對前第一金剛蔡泓澤投出職棒生涯第1次三振，自此展開「千K」之旅，前8個球季分別寫下個人「100K」、「200K」、「300K」、「400K」、「500K」、「600K」、「700K」與「800K」紀錄，平均1個球季就有100次三振進帳。

以他前8年的K功速度，絕對有機會在第10個球季突破「千K」，但2011年起隨著手傷沈浮1、2軍之間，致使三振次數產量銳減，讓他第800K到第900K花了3年8月，第900K到1000K也花了2年11個月，「千K」的最後200K總共走了6年7個月才到終點，當今天達成「千K」里程碑時，難免情緒激動萬分。

中職最多三振是前興農牛洋投勇壯保持的1286K，今年35歲的嘟嘟過了「千K」關卡後，只要身體顧好、不再受傷，絕對有機會在引退之前超越勇壯，成為中職史上最多K投手。

(中時電子報)