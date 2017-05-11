黑面琵鷺「過境」陶博館 羽翼暗藏台灣意象
「黑琵」來了！鶯歌陶博館展出鶯歌高工陶瓷工程科畢業成果展「窯火淬鍊，燈峰造極」，以「燈具」為設計主軸，融合台灣意象、幾何圖形等元素，「陶二代」林忠胤以黑面琵鷺為發想，鏤空的翅膀為台灣島造型，別具巧思。展期即日起至6月4日止。
「黑面琵鷺」、「台灣藍鵲」、「小綠人」通通成為謬思來源，學生作品展現出絕佳創意，本屆成果展共129組作品參展，老師高珮綺表示，學生們知道作品要在陶博館展出，都全力以赴，期盼大家能踴躍參觀，給學生一個讚。
參展學生林忠胤是名符其實的「陶二代」，父親是知名陶藝家林義傑，林忠胤的作品《凝視》，以保育類動物黑面琵鷺為發想，翅膀以鏤空的台灣島圖樣呈現，打開燈光，透出的溫暖光線隱含台灣人對動物的愛護之心，作品展現藝術天份。
《陶氣小綠人》則是學生秦郁惠觀察外國遊客到台灣，會特別找號誌小綠人合照，她靈光一閃，把小綠人變成可組裝的燈具。秦郁惠說，為了呈現紅綠燈的八位元點陣圖，用銅管一共戳了2352個洞，過程艱辛又傷眼，但十分滿意成果。
陶博館長吳秀慈表示，新北市鶯歌工商長期以來不斷培育年輕的陶藝學子，陶博館為鼓勵同學繼續往陶藝的領域精進，提供展覽空間，期望為台灣陶藝注入更多新血。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。