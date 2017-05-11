黑面琵鷺「過境」陶博館 羽翼暗藏台灣意象

鶯歌陶瓷博物館展出鶯歌高工陶瓷工程科畢業成果展「窯火淬鍊，燈峰造極」，共129組作品參展，作品融合台灣意象、幾何圖形等元素，展期即日起至6月4日止。（鶯歌陶博館提供）

「黑琵」來了！鶯歌陶博館展出鶯歌高工陶瓷工程科畢業成果展「窯火淬鍊，燈峰造極」，以「燈具」為設計主軸，融合台灣意象、幾何圖形等元素，「陶二代」林忠胤以黑面琵鷺為發想，鏤空的翅膀為台灣島造型，別具巧思。展期即日起至6月4日止。

「黑面琵鷺」、「台灣藍鵲」、「小綠人」通通成為謬思來源，學生作品展現出絕佳創意，本屆成果展共129組作品參展，老師高珮綺表示，學生們知道作品要在陶博館展出，都全力以赴，期盼大家能踴躍參觀，給學生一個讚。

參展學生林忠胤是名符其實的「陶二代」，父親是知名陶藝家林義傑，林忠胤的作品《凝視》，以保育類動物黑面琵鷺為發想，翅膀以鏤空的台灣島圖樣呈現，打開燈光，透出的溫暖光線隱含台灣人對動物的愛護之心，作品展現藝術天份。

《陶氣小綠人》則是學生秦郁惠觀察外國遊客到台灣，會特別找號誌小綠人合照，她靈光一閃，把小綠人變成可組裝的燈具。秦郁惠說，為了呈現紅綠燈的八位元點陣圖，用銅管一共戳了2352個洞，過程艱辛又傷眼，但十分滿意成果。

陶博館長吳秀慈表示，新北市鶯歌工商長期以來不斷培育年輕的陶藝學子，陶博館為鼓勵同學繼續往陶藝的領域精進，提供展覽空間，期望為台灣陶藝注入更多新血。

(中時)