竹林中學幼保科 榮獲說故事大賽雙冠軍
新北市私立竹林中學培養說故事高手，高職部幼保科分別榮獲長庚科大、中台科大說故事比賽冠軍，在跨領域整合教學方面展現最佳成果。
竹林中學幼保科日前參加長庚科大及中台科大幼教相關科系舉辦的說故事比賽，職二愛班全班同學分別組成數隊參加，與全國各校幼保科同台爭勝，最後榮獲兩項冠軍。
職科主任陳千惠指出，竹林參賽與他校不同之處，在於學校希望每個學生都有表現機會，因此並非組成菁英團隊參賽，而是鼓勵全班每個人都參加，最後能有這樣的成果，讓幼保科師生都相當興奮，尤其幼保科教師群致力跨領域整合教學，為準備這項比賽，透過國文老師、音樂老師、英語老師及家政老師群策群力，指導孩子們故事的撰寫、配樂、肢體動作、背景及道具的製作等等，同時還延聘業界專家蒞校指導，對孩子在相關專業領域上，確實增進不少能力。
導師陳嬿宇也表示，比賽過程中最令人感動的，是孩子們在獲知得獎後並沒有興奮大叫，因為全班各參賽隊伍中也有同學沒有獲獎，他們竟能同理心的看待，而得獎的孩子們還將獎金捐贈給育幼院，這份心意實在令人動容。
竹林校長池易釧指出，竹林中學為幼保科同學能增加實習經驗好印證所學，特別安排二周到公立托兒所實習，也結合社區安排學生為幼童說故事的練習機會，進一步體會幼兒戲劇的內涵。
而中、永和地區許多幼教機構從業人員也都是竹林幼保科畢業的，因此與業界密切結合並培養許多專業人員是竹林幼保科最大的特色和成果。
(中時)
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