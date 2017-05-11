五月天11度唱進紅磡 滿場高喊冠佑「靚仔」
五月天與香港每年一度「五月之約」，10日起一連10場「打卡上班」！首場由鼓鼓擔任暖場嘉賓，隨後五月天以《派對動物》、《最好的一天》等歌掀開序幕；因LED舞台大到延伸兩旁觀眾席，兩位吉他手的升降台跟觀眾幾乎零距離對望，瑪莎說：「感覺紅磡又變小了，兩位吉他手快走到山頂那邊去表演。」怪獸也笑說：「有點害羞，因為離大家這麼近。」
唱完〈離開地球表面〉，阿信說：「五月天跟你們訂下五月之約，很快的走過十個年頭，就算一下跳不動，要坐在座位上，五月天一樣會唱歌給你們聽。」第11度在紅磡體育館開唱，昨首場演出，阿信感性說：「不管五月天去了再多地方，但每年五月我們就在香港，你們就是開啟五月天，飛去更多地方最初的任意門。」石頭也說：「之前五月天在香港開演唱會，其他人說你們在香港開那麼多天不像上班無聊嗎？但今天上班很爽。」
節目後段，阿信感性說如果五位成員沒有相遇，自己可能只是來尖沙咀觀光的一般觀光客，還爆料冠佑每次都去最愛的那家餐廳，冠佑接話：「因為那個阿姨每次看到我，都會叫我『靚仔』，心裡很舒服。」沒想到阿信立刻搞笑指揮觀眾喊「靚仔」滿足冠佑，氣氛熱絡。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。