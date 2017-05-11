五月天11度唱進紅磡　滿場高喊冠佑「靚仔」

五月天香港演唱會一連舉辦10場。（圖/相信音樂提供）

五月天香港演唱會一連舉辦10場。（圖/相信音樂提供）

五月天香港演唱會一連舉辦10場。（圖/相信音樂提供）

五月天與香港每年一度「五月之約」，10日起一連10場「打卡上班」！首場由鼓鼓擔任暖場嘉賓，隨後五月天以《派對動物》、《最好的一天》等歌掀開序幕；因LED舞台大到延伸兩旁觀眾席，兩位吉他手的升降台跟觀眾幾乎零距離對望，瑪莎說：「感覺紅磡又變小了，兩位吉他手快走到山頂那邊去表演。」怪獸也笑說：「有點害羞，因為離大家這麼近。」

唱完〈離開地球表面〉，阿信說：「五月天跟你們訂下五月之約，很快的走過十個年頭，就算一下跳不動，要坐在座位上，五月天一樣會唱歌給你們聽。」第11度在紅磡體育館開唱，昨首場演出，阿信感性說：「不管五月天去了再多地方，但每年五月我們就在香港，你們就是開啟五月天，飛去更多地方最初的任意門。」石頭也說：「之前五月天在香港開演唱會，其他人說你們在香港開那麼多天不像上班無聊嗎？但今天上班很爽。」

節目後段，阿信感性說如果五位成員沒有相遇，自己可能只是來尖沙咀觀光的一般觀光客，還爆料冠佑每次都去最愛的那家餐廳，冠佑接話：「因為那個阿姨每次看到我，都會叫我『靚仔』，心裡很舒服。」沒想到阿信立刻搞笑指揮觀眾喊「靚仔」滿足冠佑，氣氛熱絡。

(中時)