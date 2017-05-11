四川大學生眾籌 買手機送老清潔工
負責打掃四川南充西華師範大學校外道路衛生的63歲清潔工人任興裕，日前打掃時遺失了自己的手機，西華師範大學學生透過網路尋物未果的情況下，該校音樂學院大一女生張曼麗透過網路發起眾籌，並得到100餘名同學的響應。
澎湃新聞網報導，張曼麗說，任興裕是校外的清潔工人，為人很老實，就像自己家的爺爺一樣。每天在學校都可以看見他掃地，有時他會在三輪車裡看書。
由於任興裕不要學生買的手機。張曼麗和同學們編了善意的謊營，稱是做活動送的手機，才讓老人收下手機。
任興裕對此相當感謝，他說：「我真不知道該怎麼謝謝這群孩子，以後只有把路掃得更乾淨，才算報答他們。」但他仍不知道新手機背後的眾籌和善意的謊言。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。