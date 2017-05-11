四川大學生眾籌 買手機送老清潔工

負責打掃四川南充西華師範大學校外道路衛生的63歲清潔工人任興裕，日前打掃時遺失了自己的手機，西華師範大學學生透過網路尋物未果的情況下，該校音樂學院大一女生張曼麗透過網路發起眾籌，並得到100餘名同學的響應。

澎湃新聞網報導，張曼麗說，任興裕是校外的清潔工人，為人很老實，就像自己家的爺爺一樣。每天在學校都可以看見他掃地，有時他會在三輪車裡看書。

由於任興裕不要學生買的手機。張曼麗和同學們編了善意的謊營，稱是做活動送的手機，才讓老人收下手機。

任興裕對此相當感謝，他說：「我真不知道該怎麼謝謝這群孩子，以後只有把路掃得更乾淨，才算報答他們。」但他仍不知道新手機背後的眾籌和善意的謊言。

(旺報)