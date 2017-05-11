嫩妻臨盆倒數 郭富城急預約39萬頭等產房

傳聞郭富城砸39萬定頂級產房寵方媛。（圖／取自郭富城、MK_fy微博）

郭富城上月完成終身大事。（圖／中時資料照片）

天王郭富城上月迎娶小22歲方媛，外傳方媛已懷上女寶寶，預產期落在今年9月，隨著臨盆時間倒數，港媒今(11日)報導，郭富城已為愛妻在養和醫院預約頭等產房，光是一晚就要價約9萬台幣，而郭富城預約的是院內的「順產套餐」，共4天3夜，約10萬港幣（約39萬元台幣），可見天王為老婆女兒果真砸錢不手軟。

郭富城上月完成終身大事後，自認為是工作狂的他便隨即回劇組拍攝，沒和方媛度蜜月，另一方面，他在上海砸下1億台幣買豪宅，讓回家與爸媽同住的方媛能夠舒舒服服養胎，相當面面俱到。

稍早香港周刊傳出，郭富城已花39萬台幣定下醫院頭等產房，萬事皆備，只等待女兒出生的那天，但對於是否真要當爸的傳聞，郭富城本人先前只表示會努力，不承認也不否認，上週出席活動，態度卻轉趨低調避答，使外界相當好奇天王何時會親口宣布好消息。

(中時電子報)