夏夜週末限定！ 星光夜市2.0開張

網紅辛尤里及邱默默穿著清涼在星光夜市2.0。(圖/網友提供)

新北重新橋下的星光夜市2.0，五月份以全新形態盛大開幕，只在適合『迺夜市』的夏夜限定開張，每年3月至11月的周五六日營業，除了夜市小吃、遊戲攤位，還首創在夜市導入月老廟。

星光夜市2.0的百心月老讓民眾逛夜市也能求姻緣，首度有月老進駐夜市，吸引不少單身男女來誠心祈求好姻緣。情侶們也可以一起把心形鎖鎖在心鎖樹上，象徵愛情長久，再一起到夜市體驗美食與各種娛樂。

目前已有許多美食小吃進駐，除了墨汁雞排、三星蔥鬪雞腿等夜市名攤外，更有寧夏手撕雞、豬妹仔米血糕、日式美食大阪燒、港式滋味的老橋頭香港茶、一次喝到兩種飲料的維多利亞雙享杯等全新特色攤商加入夜市陣容。網紅辛尤里以及邱默默也在開幕當天穿著清涼的來到夜市吃美食、玩遊戲、求姻緣，引來不少逛夜市的民眾圍觀拍照。

網紅辛尤里及邱默默穿著清涼在星光夜市2.0。(圖/網友提供)

跟一般夜市不同的星光夜市2.0，有全臺首創颱風會撤離的漢堡王及萊爾富、有近幾年相當熱門的『密室脫逃遊戲體驗』、小朋友最愛的『兒童手作DIY』，更有不收取攤位租金的潮流百貨Young市集專區，每日更新販賣商品，讓大人小孩年輕人來到星光夜市2.0都能吃的滿足玩得開心。

為慶祝星光夜市2.0開幕，五月前兩周營業日更舉辦抽獎活動吸引人潮，最大獎麗星遊輪四天三日遊，還有Dyson吸塵器等大獎。星光夜市2.0位在三重重新橋下，一旁就是幸福水漾公園，鄰近風景優美，民眾不坊在週末來到這裡安排一整日的戶外休閒活動，晚上迺夜市吃美食補充體力。

星光夜市2.0（每年3月到11月）

營業時間：五、六、日 15:30～01:00

地點：新北市三重重新橋下（近捷運三重站及桃園機場捷運A2站）

(中時電子報)