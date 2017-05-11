夏夜週末限定！ 星光夜市2.0開張
新北重新橋下的星光夜市2.0，五月份以全新形態盛大開幕，只在適合『迺夜市』的夏夜限定開張，每年3月至11月的周五六日營業，除了夜市小吃、遊戲攤位，還首創在夜市導入月老廟。
星光夜市2.0的百心月老讓民眾逛夜市也能求姻緣，首度有月老進駐夜市，吸引不少單身男女來誠心祈求好姻緣。情侶們也可以一起把心形鎖鎖在心鎖樹上，象徵愛情長久，再一起到夜市體驗美食與各種娛樂。
目前已有許多美食小吃進駐，除了墨汁雞排、三星蔥鬪雞腿等夜市名攤外，更有寧夏手撕雞、豬妹仔米血糕、日式美食大阪燒、港式滋味的老橋頭香港茶、一次喝到兩種飲料的維多利亞雙享杯等全新特色攤商加入夜市陣容。網紅辛尤里以及邱默默也在開幕當天穿著清涼的來到夜市吃美食、玩遊戲、求姻緣，引來不少逛夜市的民眾圍觀拍照。
跟一般夜市不同的星光夜市2.0，有全臺首創颱風會撤離的漢堡王及萊爾富、有近幾年相當熱門的『密室脫逃遊戲體驗』、小朋友最愛的『兒童手作DIY』，更有不收取攤位租金的潮流百貨Young市集專區，每日更新販賣商品，讓大人小孩年輕人來到星光夜市2.0都能吃的滿足玩得開心。
為慶祝星光夜市2.0開幕，五月前兩周營業日更舉辦抽獎活動吸引人潮，最大獎麗星遊輪四天三日遊，還有Dyson吸塵器等大獎。星光夜市2.0位在三重重新橋下，一旁就是幸福水漾公園，鄰近風景優美，民眾不坊在週末來到這裡安排一整日的戶外休閒活動，晚上迺夜市吃美食補充體力。
星光夜市2.0（每年3月到11月）
營業時間：五、六、日 15:30～01:00
地點：新北市三重重新橋下（近捷運三重站及桃園機場捷運A2站）
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。