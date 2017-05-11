被控誹謗判拘定讞 司改委員盧映潔：坦然面對司法

圖為司改委員盧映潔。(陳志賢攝)

司法改革國是會議第5分組今天舉行第2次增開會議，出席委員、中正大學法律系教授盧映潔，4年前在臉書罵同校的陳姓教授，被控誹謗，台南高等分院今判盧映潔拘役40天，可易科罰金4萬元定讞；盧映潔今天下午會後表示，雖然法院認定的誹謗事實，與她的貼文本意不符，但基於尊重司法，她願接受判決結果，坦然面對司法。

(中時)