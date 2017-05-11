超扯！車子失竊才尋獲 隔天要騎又被偷
好大膽的賊，機車放警所旁也照偷，吳姓女子的機車4日先在永康鹽行家中失竊，她報案後，安南區海南派出所10日深夜在樺谷飯店後方巷弄尋獲贓車，吳女認領後，因沒有鑰匙只好將機車放在警所旁一晚，11日下午要來領車時，竟發現又不見了，只好再報失竊案，警方直覺是同一竊賊所為，正調資料追查中。
實在很扯，凌晨才找回愛車，隔幾個小時又不見了，吳女的many黑色機車4日下午先在永康鹽行家中發現失竊，她報案後，警方10日午夜在安南區安寧街找到贓車，將車子牽回派出所，通知吳女前來認領。
吳女作完筆錄領車後，因為沒有鑰匙，只好將車暫停在警所旁的空地，打算隔天找鎖匠來開鎖，11日下午她與鎖匠到場後，竟發現愛車又失竊，只好又走入派出所報案。
吳女氣的在臉書上留下「到底為什麼就這樣又被幹走了」、「放在派出所也敢偷真的很大膽」、「到底為何要這樣折磨我」等字句。
吳女稱嫌犯作案時戴帽子和口罩，車牌也會用口罩遮起來，身高165以下，瘦瘦的，她並留下「肉搜小偷 抓到有賞」拜託大家找找她的愛車。網友紛紛留言「神扯」、「真雖小」。
警方表示已調閱監視器資料在追查中，不排除是同一人所為。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。