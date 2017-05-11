超扯！車子失竊才尋獲 隔天要騎又被偷

吳女的機車連續被偷兩次，連停在警所旁也被偷，她的朋友都錯愕的說「神扯」。（翻攝自網路）

好大膽的賊，機車放警所旁也照偷，吳姓女子的機車4日先在永康鹽行家中失竊，她報案後，安南區海南派出所10日深夜在樺谷飯店後方巷弄尋獲贓車，吳女認領後，因沒有鑰匙只好將機車放在警所旁一晚，11日下午要來領車時，竟發現又不見了，只好再報失竊案，警方直覺是同一竊賊所為，正調資料追查中。

實在很扯，凌晨才找回愛車，隔幾個小時又不見了，吳女的many黑色機車4日下午先在永康鹽行家中發現失竊，她報案後，警方10日午夜在安南區安寧街找到贓車，將車子牽回派出所，通知吳女前來認領。

吳女作完筆錄領車後，因為沒有鑰匙，只好將車暫停在警所旁的空地，打算隔天找鎖匠來開鎖，11日下午她與鎖匠到場後，竟發現愛車又失竊，只好又走入派出所報案。

吳女氣的在臉書上留下「到底為什麼就這樣又被幹走了」、「放在派出所也敢偷真的很大膽」、「到底為何要這樣折磨我」等字句。

吳女稱嫌犯作案時戴帽子和口罩，車牌也會用口罩遮起來，身高165以下，瘦瘦的，她並留下「肉搜小偷 抓到有賞」拜託大家找找她的愛車。網友紛紛留言「神扯」、「真雖小」。

警方表示已調閱監視器資料在追查中，不排除是同一人所為。

(中時)