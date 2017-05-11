史博威展現威力 桃猿3比1領先富邦
Lamigo桃猿洋投史博威，開季至今自責分率僅1.17，展現強大壓制力，今桃猿作客新莊棒球場與富邦悍將交手，又輪到史博威主投，前5局僅被富邦擊出3安，失掉1分，加上隊友火力也幫忙前5局就攻下3分，5局結束取得3比1領先。
史博威今年開季從未吞敗，被球迷是為中職史上最強洋投之一，此役面對富邦，前5局，被擊出3支安打，投出4次三振，唯一失分，就在3局下半，先是面對陳凱倫投出保送，加上牽制傳球失誤，讓陳凱倫一口氣跑到三壘，又被李宗賢敲出安打失掉分數。
至於富邦今派出洋投神盾先發，新洋投已經抵台，此役恐成為神盾期末考，結果首局就因控球不穩，先被擊出安打後，又投出2次四壞球，造成滿壘，不過順利靠著三振化解危機。
但第3局神盾無法再逃過失分危機，被王柏融轟出陽春炮，第4局又被接連擊出4支安打失掉2分，此役主投5局，被擊出7支安打失掉3分退場。
(中時電子報)
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