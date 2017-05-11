司改會議：鼓勵民間企業雇用更生人
司法改革國是會議第五分組今(11)天決議在更生人復歸社會及其配套措施，檢討矯正機關職訓課程，做好職訓措施，設立社會銜接之中途專區等，鼓勵民間推動社會企業模式雇用更生人，政府對於無差別任用更生人者給予獎勵。
另決議建議矯正署應擴大監外自主作業適用，國營企業開放名額給予復歸處遇者，監外自主作業合作廠商得來不易，建請各縣市國營企業開放部份工作名額給予監所內的復歸處遇者，制定《觀護專法》，統合觀護制度之運作及發展，提昇觀護人專業職能，達成觀護人業務專業化。政府應適度調整觀護人力、資源，編制心理師等專業人員，加強對於性侵害等重大案件之處遇措施，建構嚴密之社會安全網。
在警察犯罪預防策略方面，決議為提升警察專業與執法效能，請研修警察法與相關警察法律之任務條款與業務法規，並根據警察教育條例，落實各階層警察人員之教育訓練，以因應時代之變遷。
此外，在法人犯罪方面，建請法務部，就我國特別法中對法人科以兩罰之犯罪如環境、食安、財經、洗錢、貪腐等違法行為，檢討承認法人刑事責任之可能性暨主客觀構成要件成立之標準。另建請司法院研議於刑事訴訟法中，法人被告權利義務與程序參與；並處理沒收程序中，法人代表與法人間是否有利益衝突應予迴避等問題。
(中時)
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