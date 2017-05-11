男不滿被甩 傳訊嗆：性愛片有拍到妳臉

48歲郭姓男子今年1月不滿鄧姓同居女友提分手，傳訊恫嚇：「妳再到處去跟人家講分手、講我的壞話，又在FB說我的壞話，別怪我做出讓妳後悔一輩子的事！」嗆聲要就將之前在湖口拍的性愛影片傳到FB，還強調「有一段是有拍到妳的臉」，鄧女收到嚇得連忙報警提告。

郭男坦承傳訊，強調「只是氣話」，因為前幾天2人因小事發生爭吵，只是希望女友搬回來新竹同住，否認恐嚇。但鄧女出示簡訊指證歷歷，桃檢依恐嚇罪嫌，將郭男聲請簡易判決處刑。

(中時)