12年國教新課綱 新北市率先試行
為銜接12年國教新課綱，新北市教育局今（11日）舉辦第8場「素養導向課程設計工坊」，吸引近50位教師報名參加，帶領教師們透過實作了解「素養導向」內涵。教育局科長何茂田強調，透過旗艦計畫帶領各公立學校試行新課綱，為銜接提前做好準備。
「素養導向課程設計工作坊」由師大教授陳佩英擔任講師，帶領新北市內24所公立高中校長、教務主任及課程核心小組成員，齊聚新店高中進行團體共學，不少教師展現出充沛學習慾望，對於課程內容頻頻提問，現場討論熱絡。
何茂田表示，透過旗艦計畫從去年10月至今已舉辦第8場課程發展工作坊活動，未來還會再舉辦6場；12年國教新課綱以素養為導向，培育孩子的整體學習為主，發展各校特色課程，提升教學專業及打造學校品牌。
教育部日前宣布，「12年國教新課綱」延後於108學年度正式上路，何茂田強調，教育局透過旗艦計畫早已提前做好準備，在新店高中、林口高中等前導校發展特色課程，將擴及所有公立學校率先試行新課綱。
何茂田說，以往課綱以知識、情意、技能為主，新課程融入素養及態度，就是要營造孩子們一個完整的學習經驗，透過學習與日常生活結合，進而解決日常生活問題。
新店高中校長李玲惠指出，校方特色課程宛如大學通識課程，每周三、四上午學生可以從國際、科普、博雅、美感學程中選修喜歡的課程，一個跨界的整體學習與學生生活有所連結，不僅增廣學生視野，更培養與國際接軌能力。
(中時)
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