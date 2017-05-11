留下母子合照 抽精品愛馬仕沐浴乳！

抽獎贈品-Hermès愛馬仕沐浴組(圖片取自大地酒店臉書)

溫馨的五月是屬於媽媽的季節，有句話說，「養兒方知父母恩」，很多人是當了母親後，才知道媽媽當初對子女的付出，才開始懂得媽媽的心情。有多久沒跟媽媽合照了？有多久沒跟媽媽說聲貼心話了？初為人母的心情想跟誰說？

大地酒店鼓勵你，說出對媽媽的內心話，或是身為人母想對自己、對孩子說的一句話。即日起至5月31日，只要在大地酒店臉書粉絲團，留下這樣的一句話，並且上傳與母親或是親子合照，就有機會抽中Hermès愛馬仕沐浴組一套！得獎名單將於6月1日在大地酒店臉書公布。

(中時)