提親時與未來岳父起口角 友人拿鯊魚劍前來助陣

18歲陳姓女子與20歲的洪姓男友感情穩定，陳女爺爺邀請洪男到家中提親，但陳女父親對於兩人在外同居，已心有不滿，看到洪男前來提親更為火大，一見面就與洪男起口角，洪男見情勢不對，聯繫23歲的余姓友人到場勸說，沒想到余男竟拿著鯊魚劍到場，幸好及時遭鄰居奪下，金城派出所警方到場後將雙方帶回調查。全案依社會秩序維護法調查偵辦。

(中時)