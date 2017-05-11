中信2轟共10安 前5局5：0領先統一

曾陶鎔敲出本季第9轟，近4場擊出6支全壘打。(圖：取材CPBL)。

統一獅「嘟嘟」潘威倫，今天對中信兄弟之戰雖在3局上三振蘇緯達後，達成「千K」里程 碑，但因前5局卻遭對手包括2轟在內共10支安打炮襲，暫以0比5落後。

最近打擊火燙的中信兄弟「陶鎔大王」曾陶鎔此役再開轟，於2局下擊出陽春炮，近4場比賽擊出6轟，本季累計9轟，全壘打排行榜僅次於隊友蔣智賢的10轟。

周思齊則在5局上敲出同樣陽春炮，本季第5轟。

(中時電子報)