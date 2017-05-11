網傳張柏芝訂婚小8歲台男星 官粉團怒澄清

網瘋傳張柏芝和台星何孟懷假戲真做。（圖／取自微博）

張柏芝官方粉絲團否認訂婚傳言。（圖／取自張柏芝官方粉絲團微博）

港星張柏芝和謝霆鋒離婚後，便獨自撫養兩個兒子Lucas和Quintus，慈母形象深植人心外，感情狀況也一直是大家關注焦點，近日網上瘋傳她找到新男友，且還火速進展到訂婚階段，而男方是曾在陸綜《女神的選擇》和她配對的台灣男星何孟懷，對此，張柏芝官方粉絲團則憤怒澄清。

張柏芝去年參加實境秀《女神的選擇》，和小8歲的台灣男星何孟懷有不少親密互動，當時被組成一對CP，也有不少觀眾支持，但近日網上卻瘋傳兩人假戲真做，並指他們將於今年10月在巴黎完婚，甚至登上微博熱搜，引發不少討論。

不過，張柏芝官方粉絲團微博今中午曬出好幾張相關新聞，並打上「假」字，發文稱：「面對這波莫名其妙的假新聞，我們堅決打假」，還補充道「美芝自在生活，風景獨好」，駁斥訂婚傳言。

(中時電子報)