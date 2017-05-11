第6屆璀璨之星 啟動網路報名
由伊林娛樂與中天電視合辦、號稱年度最強選秀的「第6屆Eelin Star璀璨之星」活動，5月11日舉行記者會，宣布即日起接受網路報名，截止日期為7月7日。伊林娛樂董事總經理陳婉若表示，今年分為「超級模特兒組」、「國民女孩組」、「演藝組」等3組選拔，歡迎有志加入模特兒及影視產業的年輕人踴躍報名參加。
伊林娛樂連續6年舉辦「璀璨之星」，主要目的是提供正規管道，讓年輕人可真正進入這個行業圓夢。陳婉若親率名模藝人陳思璇、蔡淑臻、劉以豪，以及陳詠芯、廖彥龍、金凱德等歷屆「璀璨之星」出席記者會，分享各自經驗，提供給有心加入時尚、演藝圈的年輕人寶貴意見；王麗雅、王思偉、吳品萱、張珈瑜、詹乃蓁、劉美辰、李維維、賴琳恩、黃志瑋、余秉諺、李沛旭、楊鎮、殷琦、夏如芝、李懿、成語蕎、大愷、郭曉曉、BOi!、李明川、鄭雅勻等伊林娛樂名模藝人也到場力挺。
曾擔任多屆「璀璨之星」培訓講師的余秉諺及詹乃蓁表示，從報名到7月8、9日舉行的第一階段海選，還有近2個月時間，有志參加的年輕人首要注意自己的體態及健康。余秉諺表示，如果氣色不好，體力差，體態不好，站在評審面前，怎麼可能會有好的表現，所以報名參賽者第一要務，就是保持健康。詹乃蓁則強調，報名參賽者往往太過注意自己的緊張，忘了展現自己，反而不能有好的表現，所以她都會提醒大家忘掉緊張，全神貫注在自我介紹上，女生更要在這段時間練習穿高跟鞋走路，養成習慣，才能在評審前自信地表演。
(旺報)
關鍵字：中天電視、伊林娛樂、Eelin Star璀璨之星
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