范瑋琪攜飛翔兄弟處女唱 陳建州Love Life 9周年〈活出愛〉
陳建州（黑人）發起「Love Life」計畫邁入第9年頭，今年黑人帶著全家做公益，攜手愛妻范瑋琪（范范）、飛翔兄弟等合唱新歌〈活出愛〉，兄弟倆被形容「造反錄音室」，范范打趣說：「他們什麼都不會，我只能現場收一些嬉鬧、玩樂的聲音。」
由於兄弟倆實在太活潑，最後只好把他們獨立在另一空間，花了1個小時才完成錄製，對於成果是否滿意？范范回：「我怕他們破壞歌曲美感，已經把他們聲音弄很小，要很仔細才聽得到。」
〈活出愛〉當年由范范創作、周杰倫彈奏，短短旋律卻令人印象深刻，這次譜成旋律、填上歌詞後更為完整，范范形容：「這是我跟黑人守護9年的孩子，一路讓我們學到非常多，一定會持續地呵護、擴大來幫助更多人。」
范范大力誇讚老公：「其實途中要放棄真的很簡單，但黑人憑著金牛座的執著，一直堅持走過來。這過程中，是一個很珍貴的生命經驗，做好事做善良的事，並不是只憑著一股熱血的傻勁就能讓所有人理解，所有的事情都應該有更適當的方法，才能讓這份愛更有效的傳遞出去。」
新歌〈活出愛〉12日起數位上架，單曲版稅將全數捐給「台灣財團法人惠眾醫療救濟基金會」 和 「大陸中華少年兒童慈善救助基金會」。
(中時)
關鍵字：范范
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