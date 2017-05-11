娶歐洲人體面 「白臉」在陸超吃香

俄羅斯女孩安娜在大陸生活1年半，讓她感受最深的是，在大陸她可以靠「白臉」吃飯，因為許多人都覺得歐洲人「很體面」，甚至有人才見她一次面，就急著拉她回家想娶她當老婆，讓她嚇個半死。但整體來說，她對大陸的生活越來越習慣，也漸愛上這個地方。

安娜在莫斯科唸新聞系畢業後，原本想去美國，但簽證未過，就來到大陸，最初是在北京教3到6歲小朋友英語，後來搬到上海。

住在大陸的「老外」有二種人。一種人繼續吃披薩漢堡，並只和歐洲人來往。另一種人會和當地人打成一片。安娜是第二種人，不但努力學中文，還住在當地家庭。

一年半來，安娜發現大陸人對老外特別好，相同條件下，公司會發給老外更好的薪水，許多當地人會為「白人臉」埋單，雖然聽來「很糟糕」，卻是事實。尤其是大陸人很喜歡淺色頭髮、白皮膚和藍眼睛，安娜就是這種人，因此常有人看她、替她拍照，甚至將相機鏡頭直接對準她的臉，久而久之，她也習慣了。但有一次，有人才剛和她交往，就想帶她回家見父母，她簡直嚇壞了。因為對大陸人而言，能娶個外國人是「很體面的事」。

來大陸一年半，安娜只回過俄羅斯一次，但那次讓她感到「精神緊張」。「我在家待了3天沒出門，因為在大陸，即使晚上出門也不會看見醉漢，大陸更安全。」她說，不喜歡到處一片髒亂的俄羅斯，反而在大陸，大家都十分忙碌，讓她有發展和成長的方向。

更有趣的是，在俄羅斯大家吃的飯菜和說的語言都相同，但在大陸，每個地方都有自己的飯菜。例如上海菜更酸甜、四川菜更辣。過去不敢吃的鳳爪、豬軟骨、鴨腦湯等，如今全都是難以拒絕的美味。不但吃過驢肉，也嘗過鼠肉。她的經驗是「如果好吃，絕對別問是什麼做的，享受就好。」

安娜離家時，許多親友不看好她來大陸，如今反而對她羨慕不已。安娜將大陸的故事帶回家鄉，也讓更多俄羅斯人認識大陸。

(旺報)