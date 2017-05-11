大陸人住莫斯科 汽車超便宜菜太貴

漸多俄羅斯人到大陸，也有不少大陸人到俄羅斯。一名住在莫斯科的華人表示，俄羅斯買菜「貴得半死」，但買汽車又比大陸便宜。俄羅斯是個有藝術氣息的國家，社會福利也很好。若和大陸相較，各有優劣。

在冬天的莫斯科，1公斤番茄要200多盧布，約合30元人民幣（約130元台幣），1個不到2斤的菜花也要將近300盧布。一瓶普通礦泉水約要30元人民幣，一盤青菜約要50到80元人民幣，隨便吃一頓飯，更要約800到2000元，而且還吃得「一般般」，根本吃不消。

但從另個角度看，當地的汽車卻很便宜。即使是從日本或歐美進口的轎車，不到人民幣10萬元就可買到相當不錯的原裝車，但在大陸同級一般卻要40萬人民幣以上。

莫斯科的地鐵讓人震撼和折服，不但四通八達，更特別的是宏偉壯觀，數不清的車站都是一座座精美的建築藝術精品，像宮殿，更像地下的克里姆林宮。每個站都不同，有石雕、有壁畫、有大理石拱門，讓人留連忘返。

俄羅斯政府為民眾提供很棒的社會保障。全民醫保全部由國家買單，一旦生病，醫院會派車把病人接到醫院。民眾住家24小時都有冷熱水供應，從9月底到隔年5月底更供應暖氣。市內電話費也很便宜。

(旺報)