大陸護士總數超350萬 男護士占比不到1％

5月12日是國際護士節，大陸國家衛生和計劃生育委員會表示，中國的註冊護士總數已經達到350.7萬，仍面臨如男性護士人數不足等問題。

大陸國家衛生計生委醫政醫管局副局長郭燕紅指出，截至2016年底，大陸註冊護士總數達到350.7萬，較2010年成長了71.2%。大陸全境醫院醫護比由2010年的 1:1.16提高到2016年的1:1.45。

2016年，在基層醫療衛生機構從事護理工作的護士達到69.6萬人，其中具大專以上學歷的護士占總數的65.1%，顯示大陸護士的專業素質和專業技術水準逐步提升，服務能力也不斷提高。

據統計，到2020年大陸註冊護士總量將達445萬人。郭燕紅認為，大陸每年護士的增量都在25到26萬。其中在基層、復健、慢性疾病管理以及基層醫療服務中的護士需增加到100萬人。

大陸對各級各類醫療機構的護士配置也有明確的要求，三級醫院全院護士與實際開放的床位比不能低於0.8：1；二級醫院則不能低於0.7：1，藉此提高醫療機構對護士配置的標準與要求。

(旺報)