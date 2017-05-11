95歲楊振寧玩直播：美國教育絕不比中國好

11日早上，現年已95歲的楊振寧院士玩了一場直播。直播中，楊振寧談及中美教育差距時說到，大陸好多小學、中學的學生都被送到美國去，但是「美國的教育絕對不是比中國的中學、小學、大學的教育好。」

楊振寧是首位獲得諾貝爾科學獎的華人科學家，曾因入籍美國讓父親抱憾終身，卻在晚年毅然放棄美國國籍重返中國。

今年2月，中國科學院表示，已成為中國公民的中國科學院外籍院士楊振寧正式轉為中國科學院院士。

5月11日上午11時，楊振寧院士在人民日報用戶端做了一場線上直播。直播中，楊振寧講述了自己的人生經歷。

楊振寧說，自己是1945年考取了清華大學第六屆留美公費，所以是1945年剛一抗戰結束，就從昆明經過印度，經過地中海，大西洋到美國去的。

他說自己常會反思，為什麼自己能夠有那麼快的成長速度。他說，這與中國的文化傳統有關係，中國文化傳統對於讀書是非常重要的。雖然在很困難的抗戰情況下，居然還搞了西南聯大這樣的學校，所以自己是深受中國文化傳統裡頭好的點，對他有很深的影響。

接著他還說，現年已95歲的他，知道中國人怎麼被外國人欺負，怎麼被外國人看不起的，這些經驗都深深地烙印在了他的腦子裡。

而今天的年輕人沒有這些經驗，一方面是幸運的，可從長遠來說，他們對歷史的認識就會不夠深刻。如何讓現在的年輕人對今天中國的成功，有更深的歷史的認識，是一件非常重要的事情。

目前各地大學希望建設世界一流大學，在被問及目前中美教育差距到底在哪時，楊振寧答說， 「我覺得整個中國目前的家長也好，教育家也好，也可以說彌漫在中國有一個錯誤的觀念，就覺得美國的中小學好。」

他說，大陸好多小學、中學的學生都被送到美國去，「家裡傾家蕩產把這個小孩送去，就是因為他們沒懂，美國的教育絕對不是比中國的中學、小學、大學的教育好。」

楊振寧說，一個比較好的學生，比如80分的學生，他如果能夠考進中國一個比較好的大學，在這個學校念4年得了學士學位，再送到美國去念研究生，這是一生最容易成功的路徑。他自己就是這樣，本科碩士都是在西南聯大，這些經歷給他打了非常扎實的基礎。

楊振寧還說，他認為多半的學生，可以說是90分以下的學生，中國的教育體制是好的，可以使得這些小孩成才，將來做一個有用處的人。

楊振寧認為，美國的社會是一個放縱的社會，好處是它容易促進一個人個性的發展，可是走得太極端了。一個中學生到美國，不管他進哪一個中學，都會有很多吸毒的同學。年輕人受了這些同學的影響，可能墮落，而且這個墮落是一下掉下去，就回不來的事情，這種危險是很多把小孩送出去的中國父母沒有想到的。

美國太放任，有沒有好處呢？楊振寧認為是有的，非常聰明的，90分以上的小孩在美國佔便宜，因為他不需要規規矩矩念書，他自己就都可以吸收進去，所以他就海闊天空，他的發展，尤其最聰明的人在美國容易發展。

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(旺報)