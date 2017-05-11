潘威倫千K 獅推榮耀紀錄商品
獅子軍今晚(11日)推出王牌本土投手潘威倫先發主投，3局上面對蘇緯達投出內角犀利直球，讓打者無法出棒，達成個人生涯第1000次三振里程碑，也是中職本土投手第1位，統一獅隊特別推出「UNILIONS潘威倫千K紀念商品」。
UNILIONS潘威倫千K紀念商品，特別以潘威倫個人投球形象作為主視覺，設並以象徵潘威倫英文姓氏字首與出生地屏東的大字母P圍繞嘟嘟，同時印上達成紀錄名稱與年份，背面則為代表嘟嘟王牌投手的背號#18，整體形象設計細緻沉穩，符合嘟嘟一向低調努力的個人特質。
另，本周六也特別規劃「嘟福連線」簽名會活動，當天下午3時30分凡持活動號碼牌均可現場參加排隊簽名，潘威倫限簽千K紀錄商品，而陽建福限簽統一獅商品，每張號碼牌均可給兩位選手各簽名一次，限簽商品一個。活動號碼牌將於週六14：50開始發放，凡持統一獅商品或潘威倫紀念商品及當日比賽門票，現場排隊即可索取號碼牌，每人每次排隊限索取1張，限量40張，發完為止。
(中時電子報)
關鍵字：統一獅
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