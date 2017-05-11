今年用電首破3300萬瓩 幸機組歲修歸隊未拉警戒

用電量今年首次衝破3300萬瓩！由於連日高溫，今天下午2時01分用電衝到達3301.1萬瓩，又比前一日多出37.8萬瓩。所幸部分機組即時歲修完畢歸隊，備轉容量還有198.3萬瓩，備轉容量率約6.01%。雖然用電量今年最高，但備轉量餘裕度卻比前兩日好。

台電表示，今日林口新一號機完成檢修，加上海湖、大潭都有機組完成歲修，多出60萬瓩，使得用電雖走高，但供電燈號維持「供電吃緊」黃燈，未到「供電警戒」地步。

經濟部長李世光會今天也重申，雖然近期用電量創新高，但依照台電目前規畫，今年供電應該是沒有問題，得全力以赴。

(中時)