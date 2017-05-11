為安全著想 陸西部小學禁止學生早到校

夏季已至，大陸部分西部小學已推行夏令時作息時間，開校門和上課時間順次後延，並禁止小學生在早晨提早到校。11日甘肅省皋蘭縣石洞小學表示，該校推行夏令時管理時間，為防止出現老師和家長的監督空檔，早上7：50、下午14：50前禁止學生早到校。

甘肅省皋蘭縣石洞小學11日推出《關於嚴禁學生過早到校的通知》，學校開校門時間分別為早上7：40、下午14：40，學生只要能在預備鈴時間7：50、14：50前到校即可，不必過早到校。

甘肅省皋蘭縣石洞小學相關負責人表示，入夏後學校推行夏令時作息時間，早上7：40前開校門，為防止出現教師與家長的監管空檔，禁止學生提早到校，「我們這裡靠西邊，夏天早上7點天才全亮，7：40前校門不開，學生在校外沒有家長和老師管，不安全。」

甘肅省皋蘭縣教育局辦公室負責人說，皋蘭縣石洞小學屬於縣城內非寄宿制學校，學校時間安排嚴格按照蘭州市教育局所規定的每日教學時長授課，「早上7：40前校門是關上的，開校門前學校嚴禁學生在校外逗留，等校門開後，門上值班老師就到崗了。」

由於甘肅省皋蘭縣地理位置偏西，目前夏令時期間每日天亮、天黑時間分別約為早7：00、晚21：00，走讀制小學開校門時間分別為早上7：40、下午14：40，而下午上課時間則延長至15：00起。

(旺報)