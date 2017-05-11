全台最矮小黃駕駛程健智　紀錄片下月上映

計程車駕駛程健智的汽車經過特製，以配合他的身形。（洪安怡攝）

身高123公分，體重43公斤，現年44歲的程健智，是全台灣最矮小的計程車駕駛，大學就讀獸醫系，卻立志當「無障礙計程車駕駛」，要以自身經驗鼓勵和自己一樣罹患先天性成骨不全症的病友，樂觀面對人生，他的勵志故事更被拍成紀錄片，預計下月首映。

面對鏡頭大方比出「讚」的手勢，臉上始終掛著開朗的笑容，他是程健智，大家都暱稱他百九（身高190公分），但他自幼骨骼發育不全，求學過程中不時出現骨折症狀，一直不明白為什麼，直至國中時期，到醫院檢查才發現，自己患了成骨不全症，也就是俗稱的玻璃娃娃，他遭醫師判定活不過25歲，而當年他僅16歲。

程健智從小到大骨折20餘次，國中唸了5年才畢業，高中讀了1年就休學，又遇上家中養殖事業失敗，父母帶著他到台北賣小吃償還龐大債務，一天工作高達13小時，一連串的困苦遭遇，反而更淬鍊出過人意志，他後來靠著苦讀取得高中同等學歷，並順利考取嘉義大學獸醫系。

程健智說，自己也曾懷疑生命的意義，甚至一度想輕生，「為什麼要活在這個世界上，造成別人的麻煩」，但母親勸慰他，面對困境就是要勇於克服，這也扭轉了他的人生，大學畢業後，沒有選擇走上獸醫師一途，反而成為「無障礙計程車駕駛」，來幫助同樣行動不便的病友，現在他已經是2個孩子的父親，儘管其中1位女兒也罹患跟他一樣的疾病，他也用自己的故事鼓勵小孩，勇敢面對生命。

鍾婦產科醫師曾郁文指出，先天性成骨不全症是一種罕見的遺傳疾病，致病的原因是第一型膠原纖維製造缺陷，使全身骨骼強度耐受力變差，骨質脆弱而發生骨折，常合併藍色鞏膜、齒質形成不良、聽小骨硬化而漸進失聰等，每2~3萬人就有1名病患。

為了讓更多人了解這個疾病，導演陳永旭將這些病友的故事，拍成紀錄片《踩著夢想的力量》，預計下月8日在台北市景文高中首映後，陸續於馬偕醫院、雲林縣文生高中、彰化基督教醫院、台大兒童醫院、台東大學等地公開播映，並邀請醫師、病友、專家等進行座談，免費入場，歡迎民眾一同參與。

(中時)