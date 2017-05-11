3公尺超大獅頭 將申請世界紀錄

直徑約3公尺的大獅頭，將申請世界紀錄。（張朝欣攝）

雲林四湖鄉獅頭工藝師陳保僮為推廣舞獅文化，花費近1年時間製作1個直徑約3公尺的超大獅頭，11日用卡車運送至北港鎮北港工藝坊展出，大獅頭讓民眾大開眼界，將爭取經費請申金氏世界紀錄認證。

陳保僮的父親為四湖鄉振興社武館負責人，除了擅長武術，也有一身製作獅頭的好手藝，陳保僮從小耳濡目染，從父親手中習得這項特殊傳統技藝，平日只要有時間，便製作各種獅頭自娛，只送不賣。

陳保僮發現愈來愈少年輕人願意學習舞獅，舞獅文化日益沒落，為了吸引大家對舞獅的關注，去年開始規畫製作超大獅頭，光是土塑胚型的粘土就用了數百公斤，隨後土胚粉飾、裝置眼睛、粘貼紙與布、上色，花了近1年時間才完成。

超大獅頭直徑約3公尺，若加上獅鬚、耳朵則達5公尺。共使用了40公斤的紙與布，一層層的粘貼上去，最厚處有16層，整個獅頭重約100公斤，非常耗工費時，造價更是難以估計，僅材料費就要10餘萬元。

陳保僮說，舞獅是台灣重要的傳統文化之一，除了節慶演出，早年武術風氣盛行，許多武館都有舞獅陣，把武術融入舞獅中，各武館藉由舞獅切磋，比拼武藝也較勁巧思，可說亦文亦武，是非常值得推廣的台灣民俗。

北港工藝坊負責人蔡享潤表示，超大獅頭即日起配合陳保僮老師「獅出有名」特展，在工藝坊展出至6月4日。為讓台灣舞獅文化躍上國際舞台，將設法爭取經費，替超大獅頭申請金氏世界紀錄認證。

(中時)