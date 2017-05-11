勞保高薪低報 初步查核近2萬家

勞保高薪低報的業者要注意了！根據勞保局今年的「加保維新」專案調查，疑似有2萬家業者「高薪低報」，其中又以30人以下的中小企業為主，勞保局近期陸續發函要求業者說明，預計下月會完成所有發函工作，若未改善，業者恐遭罰短繳保費的4倍。

根據勞保局今年2月數字，全國勞保投保事業單位為54.5萬家，為調查是否有高薪低報的情形，勞保局從2011年開始，進行「加保維新」專案，從雇主提撥勞退新制資料比對勞保薪資，而財政部每年的報稅資料也是重要參考依據。

勞保局會針對2種特殊狀況進行勾稽：平均投保薪資低於同縣市同業別，及連續3年被認定高薪低報，遭逕調高薪資，業者又自行降低。由於過去財政部無法給予當年度資料，造成2年的資訊時間差，也致使雇主申覆成功比例較高，但2015年起，財政部開始提供當年度報稅資料後，勞保局查核大有助益。

勞保局每年調查約1、2萬家業者疑似違規，去年遭罰的共3100多家事業單位、8200多人次，總計開罰8700萬餘元，今年初步比對，發現約有2萬家業者疑似高薪低報，各種產業皆有，其中投保薪資與同縣市同業別薪資差距過大者，將近1.2萬家，連續3年遭勞保局逕調高投保薪資後，又再調低投保薪資者，約7千多家。

勞保局近期已經陸續發函要求業者說明，勞保局長羅五湖表示，原則上財稅資料都是拿來逕調，犯行重大者才會罰處，畢竟人力有限，「就像酒駕、交通違規一樣，這種事也是每天都有，如果幾萬家都要處理，那其他事情都不要做了。

「所有的數據跟資料都在政府那邊，要不要做而已」，台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，前衛生署長楊志良說過，健保投保薪資大約是實際薪資的7成，勞保大致也是如此，政府應該要下定決心進行全面性的普查，開罰犯行重大者，才有望解決長久來高薪低報的問題。

(中時)