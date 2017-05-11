雲林縣長盃錦標賽 北港高中囊括3金4銀

「春季縣長盃」錦標賽日前於斗六市鎮東國小舉辦，北港高中囊括3金4銀，其中三信蔡羽涵個人獲得「高女跆拳道」對練及個人品勢項目1金1銀，表現最為亮眼。

獲得金牌的尚有「高女羽球單打」資一乙林美妙、「高女太極拳13式套路」國貿二李佩歆。銀牌有「高女太極拳13式套路」應外二蔡佩儀、「高女太極拳24式套路」應外二謝諭萱、「高男太極拳13式套路」應外二蔡承縉。

校方表示，參加體育競賽同學在平日放學後、假日加緊練習，以求優異表現，對高三申請入學科系有加分助益。體育組組長陳明田鼓勵同學發揮個人體育專長，除了健身，也對升學有益處，一舉兩得。

(中時)